Il Lecce impatta a Brescia. Bisoli risponde a Dermaku Brescia-Lecce finisce 1-1

È stato il secondo tempo che si sperava, quello fra Lecce e Brescia, che avevano messo in atto una prima frazione di gioco rutilante, anche se priva di gol. Hanno provato in tutti i modi a sbloccare il risultato. Ma se nel primo tempo si è esaltato Perilli, il portiere dei lombardi, nella seconda parte della sfida è salito in cattedra Bleve. L’estremo difensore giallorosso ha salvato su un tiro potente di Bertagnoli, poi su due conclusioni di Bisoli. Il Brescia ha tentato il gol anche con Chancellor.

Il Lecce invece ha perso Lucioni, ma è riuscito a passare in vantaggio col giocatore che ha sostituito il capitano: testa vincente di Dermaku, ma grazie anche all’errore di Perilli, che non ha trattenuto la palla. Appena sei minuti dopo, all’87’, il pareggio: Bisoli ha mandato il rete la palla che tornava dal palo colpito di testa da Chancellor. Poi il gol annullato a Coda per fuorigioco. E un’occasione a Spalek e un’altra a Coda. Bella partita, un punto a testa.

96': triplice fischio del signor Irrati: uno a uno il finale

94': sinistro a giro di Coda, ma Perilli agevolmente blocca

91': espulso un componente della panchina leccese mentre si medica il bresciano Olzer, colpito a volto durante un contrasto

90': decisi quattro minuti di recupero

89': Brescia pericoloso: Spalek di testa manda al lato

88': gol annullato a Massimo Coda per fuorigioco dello stesso attaccante giallorosso

87': Gol! Il Lecce, come al solito, non mantiene il vantaggio. Bisoli firma l'1-1 per il Brescia

85': cambio per i giallorossi: entra Olivieri, al posto di Di Mariano

85': ammonito Hjulmand per proteste

84': altra sostituzione operata da Inzaghi: esce Mateju etra Kracic

83': Mateju rischia l'autorete per deviare un cross dei salentini

83': cambio per i padroni di casa: Olzer entra, Bertagnoli esce

81': Gol! cross di Barreca e centro di Dermaku, di testa: 0-1

80': avanza l'argentino Palacio sulla corsia mancina, cross verso Bertagnoli, il quale travolge Gendrey

78': Bisoli a terra, in seguito di un contrasto col terzino Gendrey

77': Baroni manda nell'agone Bjorkengren, esce Majer

76': Dermaku in campo al posto di Lucioni

74': tegola sul Lecce: Lucioni accusa un problema fisico, quindi manda fuori la sfera

73': sostituzioni per i lombardi: entra Spalek, esce Tramoni; dentro Bajic, fuori Moreo

70': il Lecce si fa vedere in avanti con un cross di Gargiulo, ma Chancellor manda la palla sul fondo

69' : Bisoli devia in porta sugli sviluppi di un corner, ma Bleve super

68': apprensione per i salentini: Bleve non trattiene il cross di Pajac; sul secondo palo Bertagnoli mette al centro ma Meccariello anticipa Moreo

64': primo cambio dell'incontro: per il Brescia esce il trequartista Jagiello, entra Palacio, il quale giocherà a supporto della punta Moreo

61': sinistro di Di Mariano, ma Mateju manda la sfera in corner

58': punizione di Barreca, ma Bisoli allontana di testa

56': ora è in cattedra il Brescia, ma Van de Looi non intuisce l'intenzione di Jagiello

54': Brescia pericoloso con Chancellor: sul corner di Jagiello il difensore, sul secondo palo, schiaccia a terra di testa ma la sfera finisce sul fondo

53': destro di Bisoli, ma risponde Bleve. E questa è diventata anche sfida fra i portieri, entrambi ventiseienni

49': Bleve provvidenziale sulla botta di Bertagnoli, il portiere manda in corner. L'estremo difensore giallorosso non vuol essere da meno rispetto a Perilli

48': Lecce in avanti con Gendrey, il quale crossa verso il secondo palo ma Gargiullo non vi arriva. Nessuna sostituzione effettuata durante l'intervallo

46’: si ricomincia a giocare. Si spera che si veda qualche gol

Secondo tempo

Non delude le aspettative la sfida d’alta quota fra Lecce e Brescia. Giallorossi più pericolosi dei padroni di casa: traversa di Strefezza al 6’ minuto, e brasiliano pericoloso al 35’. Per i bresciani si registra un diagonale di Van de Looi parato da Bleve. Nel finale il Lecce insiste con Coda e Strefezza, ma è bravo il portiere bresciano Perilli a negare loro la gioia.

Fine primo tempo: ancora zero a zero

45': Coda vicino alla porta devia, ma Perilli è attento e manda la palla sul fondo

43': ancora Strefezza: il suo destro costringe Perilli alla deviazione in angolo

41': Coda impegna dal limite dell'area il portiere biancazzurro in una parata a terra

40': Coda tenta un'acrobazia su cross di Strefezza, ma era in posizione irregolare

38': il pugno di Bleve anticipa Moreo su cross di Mateju dalla corsia di destra

37': Van de Looi tenta di bucare la rete da lontano, ma non inquadra la porta

35': Strefezza ci prova dal limite dell'area: tiro di poco oltre la traversa

31': ancora un corner per gli ospiti: cross di Majer, ma Moreo allontana di testa. Partita combattuta, ma ancora senza il colpo vincente

29': Coda, sugli sviluppi di un corner, riesce a calciare in porta ma Perilli sventa a terra la minaccia

26': tiro alto di Bertagnoli, che aveva beneficiato di un controllo errato di Barreca su cross di Moreo

25': capitan Lucioni ferma in scivolata Moreo

23': Pajac cerca Van de Looi sul secondo legno, ma c'è Coda: angolo per i lombardi

20': partita che promette molte emozioni, ma ancora sullo zero a zero. In evidenza, sulla stessa fascia contrapposti, il terzino biancazzurro Pajac, che spinge in avanti, e l'ala destra giallorossa Strefezza, pronta anche alla fase difensiva

16': Lecce pericoloso: Strefezza, servito da Di Mariano, manda fuori di testa

15': destro di Tramoni dal limite dell'area di rigore, palla troppo alta

12': le Rondinelle mostrano i denti con un diagonale di Van de Looi, ma Bleve para a terra

12': Bleve rischia sul pressing di Moreo, quindi calcia lontano per evitare guai. Scoppiettante inizio della sfida, le squadre vogliono fortemente la vittoria

7': risponde il Brescia con un colpo di testa di Moreo su cross di Jagiello, ma la conclusione non centra lo specchio della porta

6': quasi gol del Lecce: il brasiliano Strefezza colpisce la traversa con un tiro a giro

4': su azione iniziata dalla bandierina, conclusione di Pajac dalla distanza, ma palla lontana dalla porta

1': ospiti già pericolosi: colpo di testa di Strefezza su cross di Barreca, salva in angolo Chancellor

1’: calcio d’inizio ai salentini. Esordio di Bleve, fra i legni del Lecce

Primo tempo

Dov’è la vittoria? Il Lecce la cerca dopo due pareggi deludenti che comunque hanno portato punti in classifica. Il Brescia, invece, la vittoria l’ha ritrovata sabato scorso, contro la Cremonese, dopo la sconfitta di Perugia e la caduta interna contro il Como.

Al “Mario Rigamonti” biancoazzurri e salentini si affronteranno per la decima giornata della cadetteria, portando in scena un classico della categoria. Indimenticabile il testa a testa della stagione 2018-19. All’andata vinsero le Rondinelle, ma al ritorno il gol all’80’ minuto siglato da Tabanelli fece esplodere il “Via del Mare” e valse l’aggancio in vetta dei giallorossi ai biancazzurri. Una sfida avvincente anche in serie A, nel campionato successivo: a Brescia, il Lecce rimediò una mortificante sconfitta per tre gol a zero; al ritorno però i giallorossi si imposero per tre a uno.

Nello scorso campionato invece, vittoria casalinga dei bresciani e pareggio, due a due, in terra pugliese. Sfida dunque da serie A, categoria di cui sia la compagine di Filippo Inzaghi e sia la truppa di mister Baroni sentono l’odore, poiché abitanti nei piani nobili della classifica. In scena il miglior attacco del campionato, quello bresciano: venti gol realizzati. Ma dall’altra parte, oltre a una delle migliori difese della cadetteria, ci sono i goleador Coda e Di Mariano, a secco negli ultimi due turni. E c’è Strefezza, altro elemento in confidenza con la rete avversaria. Nel Lecce però sarà assente, oltre ai centrocampisti Helgason e Paganini e al terzino Gallo, il difensore centrale Tuia.

FORMAZIONI

Brescia: Perilli; Mateju, Chancellor, Cistana, Pajac; Bisoli, Van de Looi, Bertagnoli; Jagiello, Tramoni; Moreo. In panchina: Joronen, Linner, Karacic, Spalek, Palacio, Bajíc, Mangraviti, Huard, Cavion, Olzer, Andreoli, Papetti. Allenatore Inzaghi

Lecce: Bleve; Genderey, Lucioni, Meccariello, Barreca; Majer, Hjulmand, Gargiulo; Di Mariano, Coda, Strefezza. In panchina: Borbei, Gabriel, Vera, Olivieri, Bjarnason, Listkowski, Björkengren, Blin, Calabresi, Dermaku, Rodriguez. Allenatore Baroni

Arbitro: Massimiliano Irrati di Pistoia