(FOTO MARCO LEZZI)

Il Lecce sabato prossimo contro il Frosinone è chiamato a fare punti per salire sul treno della promozione in serie A senza passare per la lotteria dei playoff. Due gli scontri diretti dei giallorossi da qui alla fine del campionato. Nel servizio video il calendario delle pretendenti al salto di categoria a sette giornate dalla fine.