Il Lecce cede capitan Lucioni al Frosinone. I dettagli

Il Lecce "comunica di aver ceduto, con la formula del prestito annuale, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Fabio Lucioni al Frosinone Calcio". Con questa nota ufficiale la società giallorossa dà in prestito il capitano al club ciociaro, che ha propositi di pronto ritorno in A.

Offerta ritenuta soddisfacente

Capitan Fabio Lucioni era nel mirino del Frosinone già da qualche giorno, quando il club ciociaro ha avanzato un'offerta al difensore centrale, reduce da tre promozioni in serie A in pochi anni (due nel Salento, una con il Benevento), ritenuta soddisfacente da giocatore. Lucioni ha valutato con attenzione il suo futuro: tornare a giocare nella massima serie conquistata sul campo oppure essere al centro del progetto di un club ambizioso come quello di patron Stirpe che, in serie B,come detto, punta dritto alla promozione. Dopo giorni di riflessione ha prevalso quest'ultima scelta.