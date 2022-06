Il Frosinone su Lucioni, il capitano medita. Per l'attacco spunta Colombo

Capitan Fabio Lucioni sarebbe nel mirino del Frosinone. Il club ciociaro nelle ultime ore avrebbe fatto un'offerta al difensore centrale del Lecce reduce da tre promozioni in serie A in pochi anni (due nel Salento, una con il Benevento). Il giocatore valuta con attenzione il suo futuro: tornare a giocare nella massima serie conquistata sul campo oppure essere al centro del progetto di un club ambizioso come quello di patron Stirpe che, in serie B, punta dritto alla promozione. Sono ore di riflessione quindi anche per un altro pilastro dell'ultimo Lecce. Pure bomber Coda, infatti, fa le stesse considerazioni, attratto anch'egli dalla serie A meritata sul campo e da una serie di offerte dal campionato cadetto (Parma, Modena e Genoa sarebbero interessate all'attaccante di Cava de' Tirreni).

Le altre trattative

Sul fronte arrivi, invece, si fa strada l'ipotesi Lorenzo Colombo, attaccante centrale di proprietà del Milan, classe 2002, reduce dall'esperienza in B con la Spal dove ha collezionato 34 presenze e 6 gol. Il suo eventuale arrivo a Lecce (oltre a quello certo di Assan Ceesay) contribuirebbe a cambiare il volto dell'attacco salentino, in attesa di conoscere il futuro di Massimo Coda.