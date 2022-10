Il Francavilla perde 2-0 contro il Giugliano. Calabro: "La squadra si è sciolta"

(foto Francesco Miglietta) - Con i gol di Gladestony e Nocciolini il Giugliano regola il Francavilla per 2-0 in un match in cui la Virtus era chiamata a far punti fuori casa per invertire il trend esterno. Niente da fare al cospetto di un ottimo avversario. La squadra di Antonio Calabro, dopo sette partite, è a ridosso della zona playoff con 3 vittorie, 3 sconfitte e un pareggio, sette gol fatti e otto subiti. "C’è differenza tra il nostro primo tempo e la seconda parte della gara - ha spiegato il tecnico a fine gara -. Nel primo tempo, alla prima occasione loro, con una grande parata di Avella, la squadra si è sciolta completamente. Abbiamo preso due gol davvero assurdi e in settimana dobbiamo valutare tante cose, bisogna stare molto attenti. Dobbiamo incominciare a rendere difficili le partite alle squadre avversarie, soprattutto fuoricasa". Nel prossimo turno il Francavilla riceverà il Latina.