Nella giornata dell’annuncio del suo accordo con Treviso, Simone Giofrè ha voluto salutare la gente di Brindisi. « Amici. Questa è la parola che più racchiude il significato di cinque anni passati a Brindisi » , ha detto l’ex direttore sportivo della Happy Casa Brindisi. « Il calore che da subito mi avete fatto arrivare, la cordialità, l’ospitalità, le amicizie che sono nate in questi anni, ciò e molto altro porterò per sempre con me. È con grande orgoglio che posso dire di essermi sentito a casa, di essere diventato un po’ Brindisino anche io » .

Poi parla della sua scelta, difficile soprattutto a livello emotivo. « Quest’ultima settimana non è stata per niente semplice a livello emotivo. È stato tutto così veloce. Scegliere un nuovo percorso da intraprendere è qualcosa che coinvolge l’aspetto razionale di una persona ma soprattutto quello emotivo. Le emozioni che ho provato rivivendo questi cinque anni sono state molto forti ».

Insieme a Frank Vitucci (anche lui destinato a Treviso, mancano solo i crismi dell’ufficialità) hanno messo la firma su due finali di Coppa Italia (2019 e 2020), su altrettante semifinali di Supercoppa (2019 e 2021) e sulla semifinale playoff 2021, oltre a due quarti di finale sempre di playoff scudetto (2019 e 2022) . Pagine indelebili nella storia della “Stella del Sud”, momenti (anche di esaltazione collettiva) che resteranno per sempre. « Vorrei salutarvi ed abbracciarvi tutti di persona; ringraziarvi per l’affetto che avete dato a tutti noi in questi meravigliosi anni ricchi di successi e soddisfazioni. Desideravamo tanto vincere con voi e per voi: ci siamo andati vicini parecchie volte ma abbiamo sempre trovato sulla nostra strada un avversario che ha meritato più di noi. Questo è lo sport e lo sappiamo bene, ed ogni giorno ci insegna che una sconfitta non è mai tale se si trasforma in un momento di apprendimento e crescita. Sono certo che arriverà il giorno in cui anche Brindisi riuscirà ad alzare al cielo un trofeo e, credetemi, anche io sarò molto felice » .