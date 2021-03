Il campionato di Eccellenza riparte l'11 aprile

Il campionato regionale di Eccellenza pugliese ripartirà domenica 11 aprile 2021 e, stando alle disposizioni federali, non potrà andare oltre la data del 30 di giugno. Calendario e modalità saranno pubblicate in un prossimo comunicato del comitato regionale Figc pugliese. Il protocollo sanitario per la ripresa delle competizioni e per gli allenamenti collettivi è quello già in vigore per i campionati Nazionali della Lnd e le competizioni nazionali organizzate dal settore giovanile e scolastico della Figc.