Il brindisino Gargaro al "collegiale" under 15

BRINDISI - Il brindisino Alessio Gargaro, classe 2005, della Baux Mediterraneo Taranto, è stato portato all’attenzione del tecnico della Nazionale Under 15, Massimo Tafuro con il quale ha svolto un “collegiale” a Pescara. «I frutti del lavoro che stiamo svolgendo si stanno iniziando a vedere - commenta il tecnico Francesco Carbonara - , siamo riusciti a far compiere una bella esperienza ad un nostro atleta».

«È stata un’esperienza splendida - conferma Alessio Gargaro - che mi ha arricchito sotto tutti i punti di vista, sia da quello tecnico e tattico che sotto il profilo personale. In questo collegiale sono riuscito a tirare fuori il meglio di me, mi sono confrontato con ragazzi molto forti e preparati. Ma io penso di non essere stato da meno.

Soddisfatto il ds Massimo Donadei: «Queste esperienze dimostrano che, con lavoro e dedizione, si può raggiungere qualsiasi traguardo».





