Serie D, il Brindisi vede la salvezza, rinviata Bisceglie-Matino

(Foto Simona Di Maria)

Il Brindisi non si ferma più e intravede la salvezza nel campionato di serie D dopo cinque vittorie consecutive: l’ultima volta fu nella Serie D 2008/09, quattordici anni fa, con Massimo Silva in panchina. Il Brindisi quell’anno vinse il campionato e fu promosso nell’allora Lega Pro Seconda Divisione. Adesso la situazione è ben diversa, dal punto di vista storico e anche per gli obiettivi. Questa squadra deve soltanto salvarsi, puntare a conquistare la permanenza in D e programmare la prossima stagione. E la vittoria sulla Nocerina rilancia le ambizioni.

Intanto slitta il ritorno in campo della Virtus Matino. Il ciclo di tamponi, eseguito nelle scorse ore, ha confermato la presenza di alcuni casi di Covid nel gruppo-squadra. Il Dipartimento Interregionale, su richiesta del club biancazzurro, ha pertanto disposto il rinvio a data da destinarsi di Bisceglie-Matino.