Il Brindisi corre verso la C, 3-0 al Fasano in un "Fanuzzi" gremito Foto, risultati e classifica

C'è tutto nel Brindisi di oggi: qualità, esperienza, gioventù, entusiasmo e una città intera a spingere la squadra verso la serie C. In un contesto del genere i biancazzurri di Ciro Danucci battono il Fasano per 3-0 in un derby d'alta quota, e si portano momentaneamente al secondo posto del girone H di serie D con 56 punti dopo 29 partite. La Cavese, prima in classifica, gioca domani a Gravina e di punti ne ha 59. Così come, sempre domani, gioca il Nardò che è terzo a 55. Campionato avvincente, insomma, come non si ricordava da tempo, con un Brindisi che ci crede. I gol di Dammacco, al 23' del primo tempo, di Opoola al 48' (l'attaccante va ancora in gol dopo l'ottima performance al Viareggio Cup con la Rappresentativa di serie D) e una autorete nel recupero, danno la spallata a un Fasano organizzato, sempre sul pezzo e mai domo. Sugli spalti è festa per la sesta vittoria nelle ultime sette partite. I tifosi brindisini rispondono presente ancora una volta. Dopo aver festeggiato la squadra al ritorno da Barletta hanno gremito il "Fanuzzi" in ogni ordine di posto, a dimostrazione di una passione ai massimi livelli che può significare la marcia in più per i giocatori in questo finale di campionato. Con cinque partite che restano da giocare può succedere davvero di tutto. E Brindisi torna a sognare anche nel calcio.

SERIE D/H - 29ª giornata

-------------------------------------

Casarano-Molfetta 0-0

Lavello-Barletta 1-2

Martina-Gladiator 0-1

Brindisi-Fasano 3-0

Domani ore 15

Afragolese-Puteolana

Francavilla S.-Bitonto

Gravina-Cavese

Nocerina-Nardò

Domani ore 16.30

Altamura-Matera

-------------------------------------

Classifica: Cavese 59; Brindisi 56; Nardò 55; Barletta 53; Casarano 51; Altamura 44; Fasano 43; Matera 41; Bitonto 37; Martina 36; Gladiator 33; Afragolese 30; Nocerina 29; Molfetta 28; Francavilla S., Gravina 25; Lavello 23; Puteolana 15.