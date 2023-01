Il Bari non c'è più, al San Nicola vince il Perugia con Di Serio

Due gol di Di Serio bastano al Perugia per battere il Bari al San Nicola. E pensare che l'attaccante ex Benevento, cresciuto a Trento ma da genitori tarantini (ha poi giocato nell'Hellas Taranto, in eccellenza pugliese, prima di passare alla Strega), è entrato a 25 minuti dalla fine. Un Bari troppo brutto per essere vero, stecca e raccoglie la seconda sconfitta consecutiva dopo quella di Palermo.



Senza Cheddira (squalificato), Mignani va in difficoltà contro Castori, che imbriglia i biancorossi in avvio di gara e poi vede il Perugia venire fuori con qualità e solidità. Primo tempo bruttino, con il gioco spesso spezzettato e poche emozioni. Benedetti e Folorunsho ci provano, ma non basta per il Bari. Nel secondo tempo il delitto perfetto e il vantaggio meritato per il Perugia, che prima crea una grande occasione con l'ex Lecce Olivieri (super Caprile gli dice no), poi sfrutta una dormita della difesa del Bari per fare 1-0 con Di Serio. Raddoppia lo stesso attaccante poco dopo ed è festa umbra al San Nicola. Qualche fischio per il Bari, che non c'è più e adesso deve solo isolarsi dalle voci di mercato e tornare a correre. Perché, questo sì, è un campanello d'allarme.

Bari-Perugia 0-2



Marcatori: nel st 30' e 36' Di Serio (P)

Bari (4-3-2-1): Caprile, Dorval, Di Cesare (c), Vicari, Mazzotta, Bellomo (41'st Pucino), Maiello (33'st Ricci) Benedetti, Folorunsho, Botta (16'st Mallamo), Antenucci (16'st Scheidler). A disp.: Frattali, Sarri, Terranova, Zuzek, Lops. All. M. Mignani

Perugia (3-5-2): Gori, Rosi, Iannoni (26'st Bartolomei), Olivieri (41'st Matos), Dell'Orco (c), Paz (1'st Lisi), Di Carmine (19'st Di Serio), Curado, Casasola, Santoro, Kouan (19'st Luperini). A disp.: Furlan, Abibi, Angella, Vulikic, Sulejmani, Sgarbi. All. F. Castori

Arbitro: Luca Zufferli di Udine. Assistenti: Iolfo e Lombardi. Quarto ufficiale: Grasso. Var: Guida, Avar: Margani.

Ammoniti: Dell'Orco (P), Paz (P), Antenucci (B), Curado (P), Di Serio (P), Ricci (B)

Note: 13.717 spettatori (7.651 abbonati, 110 tifosi ospiti). Angoli: 3-7. Recuperi: 1'pt, 4' st.