Il Bari a Frosinone, esame da big contro gli ex Grosso e Angelozzi

Riscattare il ko interno contro l’Ascoli e l’eliminazione del martedì contro il Parma in Coppa Italia. Questo l'obiettivo del Bari di Michele Mignani per la trasferta di Frosinone (sabato ore 14) contro gli ex Fabio Grosso (ultimo allenatore a guidare i galletti in cadetteria) e Guido Angelozzi (che resta tra i principali uomini immagine della cosiddetta ‘meravigliosa stagione fallimentare’). Squadre entrambe al secondo posto con 18 punti, insieme a Reggina e Genoa, dietro la capolista Ternana che ha vinto le ultime cinque partite. «Bari e Frosinone sono diverse nelle caratteristiche dei giocatori ma simili sotto certi aspetti – spiega Mignani - perché fanno della grande intensità e della grande attenzione in fase difensiva le loro forze. Sappiamo che il Frosinone diventa molto pericoloso se gli lasci campo».

Probabili formazioni:

Frosinone (4-2-3-1): Turati; Monterisi, Lucioni, Szyminski, Frabotta; Kone, Mazzitelli; Rohden, Caso, Garritano; Moro.

Bari (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Terranova, Vicari, Ricci; Benedetti, Maita, Folorunsho; Bellomo; Cheddira, Antenucci.