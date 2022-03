Serie C / Il Bari a Catanzaro, il Taranto a Potenza

La 31a giornata di serie C è un crocevia per il Bari capolista di Mignani che affronta il Catanzaro secondo in classifica in terra calabrese. Uscire indenni significa ipotecare il salto in serie B. Il Taranto che non ha mai vinto nel 2022 gioca a Potenza un vero e proprio spareggio per evitare la retrocessione, mentre il Francavilla di Taurino riceve la Paganese con l'intento di rimanere a ridosso delle prima della classe.

Serie C - Girone C - 31ª giornata del 13.03.2022

Avellino-Palermo ore 14.30

Tremolada di Monza

Vibonese-Catania ore 14.30

Panettella di Gallarate

Monterosi-Monopoli ore 14.30

Galipo’ di Firenze

Campobasso-Messina ore 17.30

Petrella di Viterbo

Catanzaro-Bari ore 17.30

Feliciani di Teramo

Fidelis Andria-Latina ore 17.30

Fontani di Siena

V.Francavilla-Paganese or e 17.30

Perenzoni di Rovereto

Foggia-Picerno ore 17.30

Calzavara di Varese

Potenza-Taranto ore 17.30

Gualtieri di Asti

J.Stabia-Turris ore 14.30

Carella di Bari