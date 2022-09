I giallorossi della Primavera battono per 2-0 i campioni d’Italia in carica dell’Inter

​Terzo ko stagionale per i campioni d'Italia dell'Inter nella partita contro il Lecce: in crisi la squadra allenata da Chivu. I giallorossi della Primavera battono per 2-0 i campioni d’Italia in carica.

Il gol di Berisha



Il gol nel secondo tempo con Berisha, fresco di convocazione in Nazionale Under 21: dagli undici metri non sbaglia al 15’ la trasformazione del rigore. Il raddoppio arriva su azione con un gran gol del nuovo arrivato Corfitzen al 32’. I giallorossi salgono in classifica a 10 punti dopo solo 5 partite.

Da registrare un palo colpito dall'Inter con Kamate al 70'.



Le formazioni

Lecce: Borbei, Pascalau, Hasic, Salomaa (45’st Russo) , Vulturar © , Burnete, Berisha ,Dorgu , Munoz, Samek, Mommo ( 11 ‘st Corfitzen ).A disposizione: Moccia, Leone, Abdellaoui, Carrozzo, Gueddar, Daka, Minerva, Borgo, Perricci, Milli. Allenatore: Federico Coppitelli

Inter: Calligaris, Zanotti © (40’st Dervishi) , Fontanarosa (40’st Pelamatti), Guercio , Martini (18 ‘st Iliev ), Stabile, Kamate (34’st Stankovic) ,Sarr ( 18‘st Esposito), Curtatolo , Andersen , Owusu . A disposizione: Botis , Basti, Bonavita, Maggio, Stante. Allenatore: Cristian Chivu E.

Marcatori: 15’st Berisha (Rigore) , 33’st Corfitzen