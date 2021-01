Lecce, un rinforzo per Corini: è arrivato il danese Hjulmand. Domani farà le visite mediche

LECCE E' arrivato in serata all'aeroporto di Brindisi il nuovo centrocampista del Lecce, Morten Hjuldman. Il 21enne danese ha posato per le foto di rito dopodiché si è esibito nel classico: "Forza Lecce". Domani mattina si sottoporrà alle visite mediche mentre l'annuncio ufficiale del suo ingaggio è previsto per lunedì.

Hjuldman dalla prossima settimana si metterà a disposizione del tecnico Corini. Arriva a titolo definitivo dagli austriaci dell'Admira Wacker.

