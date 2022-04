Il centrocampista Helgason, autore della rete della vittoria contro lo Spal: «Dedico il goal a me stesso»

Primo goal in giallorosso per il centrocampista Thórir Jóhann Helgason che ha parlato in conferenza stampa nel post-partita, ancora un po' emozionato per aver, con la sua rete, avvicinato il Lecce un po' di più alla Serie A.

Le parole del centrocampista giallorosso

«Mi sento felice per il primo gol con il Lecce ma lo sono ancora di più per questa vittoria molto importante in ottica campionato. I tifosi sono stati incredibili oggi, mi è venuta la pelle d'ora quando ho sentito tutto lo stadio urlare il mio nome. Dedico il gol a me stesso, ho atteso a lungo questo momento, ho avuto delle buone chance ma non ci ero mai riuscito. Ho lavorato tanto e finalmente sono riuscito a trovare il gol. Il Presidente era molto felice, mi ha detto di continuare così. Anche il mister mi ha detto di continuare a lavorare per migliorarmi perché questo è solo l'inizio».