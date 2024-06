Hdl Nardò, tutto in una notte. Biglietti a 1 euro per il match con Chiusi

Suona la sveglia per la città di Nardò e per tutto il Salento cestistico. Hdl Nardò Basket chiama il suo popolo per quella che è la partita più importante della stagione e una delle più importanti della sua storia recente. Mercoledì a Lecce arriva Umana San Giobbe Chiusi, la squadra che sta contendendo ai granata l'ultimo posto utile per la permanenza in A2. Le alchimie del calendario e della classifica, stavolta, sono banali: con una vittoria la truppa di Dalmonte brinderebbe alla salvezza. "La storia è adesso" non è stato solo il claim della campagna abbonamenti 2023/2024, ma un appello da parte del club a fare quadrato giorno dopo giorno, quasi un grido di battaglia contro le enormi difficoltà di questo campionato. 40 partite sin qui di gioie, dolori, sorrisi ed enormi sofferenze, certamente di fatiche fisiche e mentali, tutte orientate a difendere il patrimonio della categoria, tutte "storia" di questa società e della pallacanestro neretina. Ma la 41esima partita stagionale farà più "storia" delle altre, è lo scontro diretto che vale quasi tutta la posta in palio. La storia è adesso, è qui, è esattamente questa sfida.

La società di via Volta ha deciso, quindi, di proclamare una giornata di mobilitazione per radunare la città e il territorio del Salento a difesa della A2. Al Pala San Giuseppe di Lecce mercoledì 5 giugno (palla a due alle ore 20:30) si entrerà con un biglietto che costa 1 euro, senza alcuna distinzione di settore. Solo 1 euro, per dare un motivo in più ad ogni sportivo e amante della pallacanestro di Nardò e della provincia di Lecce, per fare il sold out nel match che vale la stagione e un pezzo di storia, per spingere gli uomini di Luca Dalmonte alla vittoria. L'invito, per tutti, è di entrare nel palazzetto con qualcosa di granata, una bandiera, una sciarpa, una t-shirt, qualunque cosa per colorare le tribune del colore del cuore. Ma non finisce qui. Perché, nell'intervallo del match, tra i possessori dei biglietti e degli abbonamenti validi per la fase salvezza saranno estratti alcuni interessantissimi premi offerti da tre, fedeli, partner di Nardò Basket: Giemme Sport, Victor 1966 Abbigliamento Uomo e Euronics.

Nel dettaglio, polo, calzoncini (griffati "Nardò Basket") e altri capi di abbigliamento, oltre a un bellissimo smartphone. Insomma, ci sono le premesse per una festa alla portata di tutti. I biglietti per la partita possono essere acquistati sul portale Vivaticket al link https://tinyurl.com/biglietterianardochiusipromo, presso Tabaccheria Tondo di via Bonfante n. 33, Tabaccheria Romano di via Raho n. 9, tutti i punti vendita Vivaticket, oppure presso la sede di Nardò Basket in via Volta n. 5. Prezzo unico, come detto, 1 euro.