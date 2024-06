Hdl Nardò Basket, la salvezza in tre partite

Tre partite che sono una finestra sul futuro.e la stagione andrà in archivio sputando il rospo sul destino di: potrà o no disputare? Il (breve) cammino verso questo verdetto inizia domenica sul campo di Benacquista Assicurazioni Latina, formazione già aritmeticamente in serie B, ma reduce da ben tre vittorie consecutive. Il Toro è rinfrancato da una domenica di pura gioia, complici la bella vittoria su Roma e il concomitante stop interno di Chiusi (proprio con Latina), che l'hanno riportato al secondo posto solitario, con due lunghezze di vantaggio sull'avversario diretto. Se è stato il turning point della stagione granata, lo sapremo presto, in buona parte già domenica. Hdl è compagine discontinua, emotivamente fragile e ancora convalescente dopo la figuraccia di Agrigento, per cui la "leggerezza" mentale di Latina, che non ha più nulla da chiedere alla sua stagione, potrebbe essere un'insidia."Incontriamo Latina, che gioca una pallacanestro efficiente, con ruoli e responsabilità definite - dice coach Luca Dalmonte - sono una squadra con una identità difensiva, che performa e produce risultati. Ci troviamo nell'imbuto del tempo che stringe verso la fine della stagione, di conseguenza ogni partita e ogni trasferta come questa hanno un doppio valore. Ne siamo pienamente consapevoli. Sarà necessario un doppio sforzo, mentale e tecnico". Nardò e Latina sono al quarto incrocio stagionale. Ma se non fa testo l'amichevole di settembre scorso, giocata in terra pontina e finita con un pesantissimo 97-67 per Benacquista, qualche indicazione possono sicuramente darla le sfide successive. A febbraio, a Lecce, prima giornata della fase a "orologio", vinsero i granata 70-68, rompendo un lungo digiuno di un mese e mezzo. Un paio di settimane fa, sempre a Lecce, andata della poule salvezza, bis di Nardò (66-60), al termine di un altro match equilibrato e incerto sino alla fine. Benacquista Assicurazioni Latina-Hdl Nardò Basket. Gli arbitri designati per il match sono Nicolò Bertuccioli di Pesaro (Pu), Calogero Cappello di Porto Empedocle (Ag) e Andrea Coraggio di Roma (Rm).