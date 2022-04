La tripla di Harrison va sul ferro, l'Happy Casa Brindisi perde a Venezia (80-78) al supplementare

Arriva la quarta sconfitta consecutiva per la Happy Casa Brindisi ma il match del Taliercio ha avuto i contorni di un’impresa accarezzata e sfiorata di fronte alla Reyer Venezia che ha vinto solo dopo un tempo supplementare. La tripla della possibile vittoria di Harrison viene sputata dal ferro lasciando grande rammarico alla Happy Casa capace di gettare il cuore oltre l’ostacolo e disputare una partita di grande consistenza fisica e mentale. Doppia doppia da 13 punti e 14 rimbalzi per Gentile, top scorer del match Tonut autore di 27 punti. Terza trasferta consecutiva prevista a Treviso, sabato sera 16 aprile, alle ore 20:45 in diretta Rai Sport.

UMANA REYER VENEZIA-HAPPY CASA BRINDISI 80-78 dts

(9-21, 36-37, 57-53, 72-72, 80-78)

UMANA REYER VENEZIA: Stone 9 (0/1, 3/7, 5 r.), Bramos ne, Tonut 27 (6/9, 2/7, 3 r.), De Nicolao 12 (3/5, 2/6), Echodas 6 (2/3, 3 r.), Morgan (0/1, 2 r.), Mazzola 2 (1/1, 0/2, 3 r.), Brooks 2 (1/4, 0/3, 6 r.), Theodore 12 (3/8, 1/3, 6 r.), Cerella 2 (1/2, 0/1), Morena ne, Watt 8 (3/7, 5 r.). All.: De Raffaele.

HAPPY CASA BRINDISI: Gentile 13 (4/11, 0/1, 14 r.), Zanelli 7 (2/4, 1/1, 6 r,), Harrison 13 (0/2, 4/9, 5 r.), Visconti 7 (1/1, 0/1, 3 r.), Gaspardo 12 (1/6, 3/5, 6 r.), Redivo 6 (2/3, 0/3, 1 r.), De Zeeuw 9 (4/5, 0/1, 1 r.), Perkins 11 (5/11, 0/3, 2 r.), Guido ne, Vitucci ne. All.: Vitucci.

ARBITRI: Begnis – Giovannetti – Vita.

NOTE - Tiri liberi: Venezia 16/21, Brindisi 16/23. Perc. tiro: Venezia 28/70 (8/29 da tre, ro 8, rd 30), Brindisi 27/68 (8/25 da tre, ro 9, rd 35). Fallo tecnico: coach Vitucci al 23’ (42-41). Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi.