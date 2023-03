Basket - Strepitosa Happy Casa Brindisi, batte Treviso 107-84 e avvicina i playoff Il video

Settima vittoria nelle ultime otto partite e piena zona playoff a quota 26 punti. L'Happy Casa Brindisi vince ancora e anche Treviso è costretta alla resa. Dopo un avvio equilibrato la squadra biancazzurra prende il comando delle operazioni e Ky Bowman è autore di dieci punti (già all'intervallo) e di numeri d'alta scuola, su tutti una schiacciata su Ellis da Nba figlia della sua forza esplosiva (185cm contro 208). Un gesto non comune che esalta il roster (tutti a punti a metà partita, tranne Reed che invece segnerà i primi del terzo quarto) e l'ambiente biancazzurro.

Così la squadra di Vitucci prende fiducia e gioca il suo basket, quello che le ha consentito di innellare vittorie in serie nel girone di ritorno. Treviso fa quel che può ma, quando Bowman rifiata, ecco che Brindisi è trascinata da Mezzanotte (9 punti nel primo tempo) e Harrison, sempre più sui suoi livelli abituali. Perkins, Lamb, Burnell e, soprattutto Mascolo, sono poi abili e prendersi responsabilità al momento opportuno. Tutto ciò consente a Brindisi di chiudere avanti di 15 (52-37) al rientro negli spogliatoi.

Marcelo Nicola insiste sulla zona per cercare di rientrare nel match, Treviso dei tanti ex (Banks, Zanelli e l'assistant coach Morea premiati a inizio match) trova i punti di Ellis e Jantunen ma Brindisi è d'applausi in difesa e accelera ancora con Perkins, Lamb e Mascolo, toccando il +24 alla fine del terzo periodo. L'Happy Casa si fa preferire negli assist (17 dopo tre periodi, 23 totali) e il divario aumenta anche perché Treviso, nello stesso lasso di tempo, somma 14 palle parse. L'ultimo parziale conferma il felicissimo momento dei biancazzurri, che chiudono il match con sette uomini in doppia cifra e la consapevolezza di aver raggiunto un livello di gioco elevato che fa ben sperare in chiave playoff. Finisce con la vittoria di oltre cento punti (107-84) e l'ovazione del Pala Pentassuglia.

HAPPY CASA BRINDISI-NUTRIBULLET TREVISO 107-84

(22-21, 52-37, 81-57, 107-84)

HAPPY CASA BRINDISI: Burnell 4 (1/2, 0/1, 6 r,), Reed 14 (3/7, 2/5, 2 r.), Bowman 15 (3/3, 3/7, 7 r.), Harrison 10 (0/2, 2/4, 3 r.), Mascolo 10 (3/5, 1/1, 3 r.), Lamb 13 (3/5, 2/3, 2 r.), Mezzanotte 13 (5/6, 1/3, 2 r.), Riismaa 8 (1/1, 2/3), Bayehe 4 (2/3, 2 r.), Perkins 16 (5/9, 1/2, 4 r.), De Donno, Bocevski. All.: Vitucci.

NUTRIBULLET TREVISO: Banks 5 (2/4, 0/5, 2 r.), Iroegbu 16 (3/8, 3/4, 2 r.), Zanelli 5 (1/2 da 3, 1 r.), Jurkatamm 2 (1/2, 1 r.), Sorokas 17 (5/8, 0/1, 6 r.), Faggian 9 (3/4, 1/2, 2 r.), Jantunen 12 (2/3, 2/2, 5 r.), Ellis 13 (6/13, 10 r.), Invernizzi 5 (1/2, 1/1, 3 r.), Scandiuzzi, Tadiotto ne, Vettori (0/1). All.: Nicola.

ARBITRI: Martolini – Nicolini – Valzani

NOTE - Tiri liberi: Brindisi 13/20, Treviso 14/20. Perc. tiro: Brindisi 40/72 (14/29 da tre, ro 10, rd 24), Treviso 31/62 (8/17 da tre, ro 11, rd 23).