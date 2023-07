Ieri l’altro la comunicazione della Happy Casa Brindisi nella quale si ufficializzava la decisione presa da Bruno Mascolo di uscire dal contratto in scadenza il 30 giugno 2024, ieri è arrivata la notizia (ma non era certo un segreto) del suo passaggio alla Virtus Bologna, che nelle scorse ore ha annunciato pure di aver riportato in Italia Achille Polonara (l’ala azzurra ha firmato un contratto biennale con il club bianconero). Il playmaker nativo di Castellamare ha deciso quindi di lasciare la Puglia dopo esserci arrivato da appena un anno, sposando così il progetto del blasonato club felsineo. L’oramai giocatore della New Basket ha v o luto salutare la città, la dirigenza ed i tifosi con un post sui suoi profili social. « Troppe parole non renderebbero l’idea » , ha scritto. « Un’annata stupenda, condivisa con compagni e tifosi che mi faranno ricordare Brindisi con un sorriso enorme stampato in faccia. Mi avete fatto sentire parte della città come se giocassi qui da anni. Ringrazio Frank (Vitucci, ndc), Simone (Giofrè, ndc) e la famiglia Marino per l’opportunità e le responsabilità che mi sono state date, spero di aver ripagato almeno in parte tutto ciò. Non posso che ringraziarvi e augurarvi il meglio. Alla prossima bei ragazzi » . Nel contempo si è presentato alla tifoseria delle “V nere”. « Sono contentissimo di potervi dire che sono un nuovo giocatore di Virtus Bologna. Non vedo l’ora di conoscervi tutti e di sentire il vostro calore in Arena. Ci vediamo presto » , ha detto Mascolo ai suoi nuovi tifosi.

APPROFONDIMENTI BASKET SERIE A Happy Casa Brindisi, presentati il ds De Rycke e coach Corbani: «Grande senso di responsabilità»