Happy Casa Brindisi-Tofas Bursa live

L'Happy Casa Brindisi in campo contro i turchi del Tofas Bursa per il match valido per la 3a giornata della seconda fase di Champions League. I biancazzurri reduci in coppa da una sconfitta e un pareggio affrontano i quotati avversari, in cerca del primo sigillo, in un girone da quattro squadre in cui le prime due guadagnano l'accesso alla Final Eight della competizione in programma a maggio.

Brindisi comincia bene e in campo dà subito l'impressione di voler vincere per continuare a sperare nella qualificazione. L'impresa contro la Virtus di 48 ore prima è già dimenticata, e questo è sinonimo di grande squadra. Senza Harrison e Krubally, ma con Zanelli a disposizione tornato sul parquet nel secondo periodo, l'Happy Casa difende con ordine e sotto canestro ha sempre la garanzia Perkins. Thompson e Bostic proseguono il lavoro fatto sabato sera ed è da applausi la prestazione di Willis che, fra tagli e penetrazioni, va in doppia cifra già all'inizio del secondo quarto quando Brindisi tocca il +10 (25-15). I turchi del Bursa, reduci da due sconfitte e che necessitano della vittoria, hanno una sontuosa reazione e prendono in mano il match in un batter d'occhio: da -10 a +3 (29-32) grazie alla velocità di Philip e ai punti di Chiriston e Zubcic. Ma Brindisi c'è e reagisce. E con Bostic e Perkins riacciuffa la parità all'intervallo (38-38) tirando con il 46,9% contro il 40,6% del Tofas.