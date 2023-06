Happy Casa Brindisi, strategie per un roster aggressivo

L a Happy Casa Brindisi (che nelle prossime ore lancerà la campagna abbonamenti per la stagione 2023/2024) ha già cominciato a sondare il mercato, passandolo sotto la lente d’ingrandimento. C on le idee assolutamente chiare da parte di coach Fabio Corbani e del direttore sportivo Leo De Rycke. La prima matassa da sbrogliare riguarda senza dubbio le riconferme dei giocatori italiani che molto bene hanno fatto nel corso della stagione 2022/2023. Per il momento l’unico certo di tornare a vestire la maglia biancazzurra è Joonas Riismaa, legato al club del presidente Fernando Marino da un contratto pluriennale. Restano da dipanare le matasse legate a Bruno Mascolo e Jordan Bayehe, che la scorsa estate hanno sì firmato un accordo biennale con la società brindisina, ma ben presto sono finiti nel mirino di un nutrito gruppo di squadre della massima serie. Staff tecnico e societario vorrebbe riportare in Puglia anche Andrea Mezzanotte, ma qui la situazione è diversa poiché il suo cartellino appartiene all’Aquila Trento e con la dirigenza trentina bisognerà intavolare la trattativa. « Il nostro primo obiettivo è confermare i nostri italiani che la scorsa stagione hanno fatto veramente bene, dimostrando le loro grandi qualità nonché il grande feeling con il pubblico e la città » , ha sottolineato coach Fabio Corbani.

Probabilità di rivederli con la canotta della New Basket? Tante, poch e ? Nei prossimi giorni se ne saprà molto di più, anche se traspare una certa fiducia in un esito positivo delle trattative già intavolate. La Happy Casa Brindisi guarda anche a quanto iniziano a fare le altre squadre, quelle che di fatto provano a portargli via qualcuno dei suoi protagonisti della passata stagione. Ovviamente il club di contrada Masseriola rimane in attesa di capire quali saranno le mosse future delle “big” del nostro campionato (Milano e Virtus Bologna stanno ancora giocano la finalissima scudetto, Venezia, Brescia e Sassari hanno cominciato a muoversi) che, come avvenuto nel recente passato, determineranno a cascata i movimenti per quel che concerne i giocatori italiani. Nel frattempo, in attesa di sciogliere i primi nodi e sistemare le prime caselle del mosaico, in questi giorni il duo Corbani-De Rycke passano sotto la lente d’ingrandimento diversi profili che potrebbero tornare utili alla causa della “Stella Del Sud”. Anche per quel che concerne le new entry sembrerebbero giorni interlocutori quelli che scorrono in casa Brindisi, ma così non è proprio. Solo e soltanto rumors per il momento e nulla di più. Anche su questo fronte bisognerà aspettare ancora un po’ prima di conoscere i nuovi ingaggi. Di certo nella stanza dei bottoni di contrada Masseriola il lavoro è già cominciato. Perché i nuovi innesti andranno incastrati con il sistema di gioco che Fabio Corbani ha in mente, che ci sia poi compatibilità con i compagni di squadra e con il budget che il presidente Fernando Marino ed i suoi più stretti collaboratori metteranno a disposizione del coach milanese. Questi sono i motivi che portano a studiare i diversi profili in profondità e sotto molti aspetti fondamentali per cercare di non cadere in errore. L’obiettivo però è molto chiaro: portare a Brindisi giocatori che tra di loro possano completarsi al meglio e che abbiano tanta, tanta ambizione e voglia di fare bene.