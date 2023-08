Poco più di un mese di lavoro, intenso e senza alcuna sosta. Tutto di un fiato sin dai primi allenamenti individuali ai quali i giocatori della Happy Casa Brindisi cominceranno a sottoporsi già dalla prossima settimana. Un percorso continuo e incessante che porterà dritti ai primissimi test precampionato, a cominciare proprio dall’appuntamento a Cavallino-Treporti in occasione del trofeo “Dalla Riva Sportfloors” quando i biancazzurri giocheranno contro Treviso e una tra Venezia e Varese. L’apripista ad una serie di amichevoli che serviranno a mettere sempre più benzina nel motore, a far crescere il gruppo e a definirne i giusti equilibri. Sarà un lungo cammino di preparazione al campionato, un percorso nel quale coach Fabio Corbani dovrà forgiare la nuova creatura. L’orologio ha già fatto scattare il conto alla rovescia, ancora qualche ora infatti e poi (finalmente) si alzerà il sipario sulla stagione 2023/2024 della New Basket. Bayehe e compagni inizieranno a correre e a sudare con il lavoro che, almeno inizialmente, sarà affidato al preparatore atletico Davide Ferioli.

Gli allenamenti avranno ritmi serrati e verranno suddivisi tra la parte atletica e quella tecnica, il tutto in vista dei test precampionato che avranno lo start proprio a Cavallino-Treporti (sabato 8 e domenica 9 settembre) dove i biancazzurri avranno subito un assaggio del clima campionato. E sarà proprio la formazione pugliese ad inaugurare la manifestazione affrontando (venerdì 8 alle 17,00) la Nutribullet Treviso, in un gustoso antipasto di ciò che sarà poi più avanti nel corso della stagione (le due squadre torneranno a incrociarsi il 3 dicembre a Treviso, il 7 aprile 2024 invece sui legni del PalaPentassuglia). L’altro incrocio metterà invece di fronte Venezia e Varese mentre sabato 9 settembre la giornata sarà dedicata alle due finali. Sarà il primissimo assaggio di basket giocato cui farà seguito la settimana successiva (15, 16 e 17 settembre) la tappa con il “Memorial Elio Pentassuglia- Happy Casa Cup” (Napoli e Falco Szombathely le altre due squadre protagoniste del triangolare). Di fatto il vèrnissage casalingo che permetterà alla tifoseria della “Stella del Sud” di vedere all’opera loro i nuovi beniamini. Infine il 20 settembre il test contro Scafati (la sede resta ancora da stabilire) Che il sipario si alzi quindi.