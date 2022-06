Happy Casa Brindisi, spunta il playmaker Mascolo. Corbani vice Vitucci?

C’è una ipotesi Bruno Mascolo per il nuovo scacchiere della Happy Casa Brindisi. Per carità nulla di certo, ma rimane comunque una pista aperta con il giocatore appena uscito dal contratto con Tortona, dove in tre stagioni ha contribuito alla vittoria della Supercoppa LNP Old Wild West 2019, alla promozione in Serie A nel 2021 da Mvp della Finale e alla conquista di una semifinale scudetto. Del playmaker classe 1996 si era parlato anche la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati