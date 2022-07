L’Happy Casa Brindisi sceglie Reed: è la nuova guardia tiratrice

È arrivata ieri la conferma ufficiale: la Happy Casa Brindisi ha messo nero su bianco con Marcquise Reed, guardia americana classe 1995 nativo di Landover nel Maryland. Si tratta de l primo innesto a stelle e strisce in casa biancazzurra, il primo nuovo tassello d’oltreoceano del roster 2022/2023. Dopo aver mosso i primi passi alla Robert Morris University, il neo acquisto della New Basket ha completato il percorso collegiale a Clemson (19,4 punti e 3 assist di media, oltre a 5,5 rimbalzi nell’ultimo anno da senior), iniziando la sua esperienza in Europa nel 2019, in Francia al Roanne. Qui certifica 16,4 punti, 3,4 assist e 1,9 rimbalzi (e 16,6 di valutazione complessiva) firmando il suo high di 36 punti (oltre 4 rimbalzi, altrettanti assist e 2 recuperi) il 15 novembre di quell’anno in una partita di Betclic League in occasione della vittoria casalinga contro Le Mans (100-84), tirando 11/20 da 2, 2/2 dalla distanza e 8/9 a cronometro fermo. in Francia ci rimane le due stagioni successive, vestendo dapprima la canotta di Nanterre (14,7 punti, 4 rimbalzi e 2,3 assist dopo una parentesi di alcuni mesi in Ucraina al Prometey: 13,8 punti e 2,6 rimbalzi) e poi quella Gravelines-Dunkerque (annata 2021/2022 da 13,8 punti, 4 rimbalzi e 2,4 assist di media).

La carriera

E con la maglia del Nanterre nel 2020/2021 che parteciperà anche all’Eurocup (27 punti all’esordio contro Badalona), che chiuderà a 10 punti di media tirando con il 33,3% con i piedi dietro l’arco e l’86,7% a cronometro fermo. Record in carriera. Il record in carriera di rimbalzi catturati è di 13 in una partita Ncaa e risale al 6 novembre 2018 nella vittoria di Clemson Tigers in casa contro Citadel Bullodogs (in quella circostanza i punti realizzati furono 20, con 4 recuperi e 4 assist) mentre il maggior numero di assist (11) li ha smazzati 28 gennaio 2018 sempre in Ncaa con Clemson (successo esterno contro Georgia Teach), il più alto numero di recuperi (8) è del 17 aprile 2021 (vittoria interna di Nanterre contro Chalon) così come la sua più alta valutazione (40). Alla corte di Frank Vitucci arriva un giocatore solido, con punti nelle mani, ma anche con un certo talento difensivo assolutamente necessario per una squadra che nasce con l’obiettivo di rendere complicata la fase d’attacco altrui. « Sono entusiasta e grato per questa opportunità » , le prime parole di Marcquise Reed, « sono orgoglioso di far parte di questa famiglia. Arrivo in un club che ha tanta voglia di vincere, in questi anni Brindisi ha costruito qualcosa di importante e ora voglio dare anche io il mio contributo » .

