Tre motivi per cui l'Happy Casa Brindisi farà una buona stagione

Il precampionato dell'Happy Casa Brindisi ha fornito le prime indicazioni. Cinque le partite giocate finora: una vittoria e una sconfitta contro Gevi Napoli, una vittoria contro Scafati, una vittoria contro i montenegrini del Mornar Bar e una sconfitta contro Reggio Emilia. Bilancio di tre successi e due ko. A poco meno di due settimane dell'inizio del campionato di A1 (2 ottobre sul parquet di Verona) Brindisi ha davanti a sé l'ultimo test (ancora contro Scafati) per verificare stato di forma e situazioni di gioco. I presupposti per fare un buon campionato e puntare ai playoff ci sono anche quest'anno.

Roster completo – Ky Bowman (Mvp del Memorial Pentassuglia) e Jordan Bayehe sembrano far parte di questo gruppo da più tempo, Nick Perkins, Jason Burnell e Bruno Mascolo conoscono benissimo il campionato italiano. Di Mezzanotte colpisce la voglia di continuare a crescere, Reed e Etou hanno già dato prova delle proprie qualità, Riismaa e Dixon sembrano integrarsi bene. Coach Vitucci ha la possibilità di fare scelte in tutti i ruoli, in attesa del recupero di Harrison.

Atteggiamento - È quello giusto, anche per il modo di stare in campo. Fatta eccezione per la seconda sfida con la Gevi Napoli e per il match di Lecce contro Reggio Emilia dove, anche per i carichi della preparazione, è stato concesso un po’ troppo all’avversario. Per il resto Brindisi ha dimostrato su entrambi i lati del campo coralità, condivisione delle responsabilità, dei compiti e un pensare di squadra.

Entusiasmo – I segnali fin qui giunti dimostrano che la squadra ha imboccato la via maestra, ha intrapreso il percorso voluto dal suo allenatore. Al di là dell’esito finale dei test fin qui giocati l'Happy Casa è riuscita a scaldare i cuori dei tifosi della “Stella del Sud”. Da qui si riparte in vista di una stagione che si preannuncia lunga e difficile. Sia in Italia che in Fiba Europe Cup (dal 12 ottobre).