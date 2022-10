S ui legni di Verona è uno schiaffo che fa male, un modo forse anche brusco per rendersi conto di un campionato equilibrato, che non lascia spazio all’errore, seppur minimo. La Happy Casa Brindisi di coach Frank Vitucci lo ha sperimentato sulla propria pelle. Non che ci fosse bisogno della trasferta sul campo della neopromossa Scaligera per capirlo, ma l’incrocio con la formazione veronese lo ha messo in luce, dimostrato e rimarcato. I biancazzurri si preparano adesso all’esordio interno di domenica contro la GeVi Napoli (palla a due ore 19,30), con il chiaro intento di cancellare il passo falso dell’esordio e, soprattutto, dimostrare di esserci. Perkins e compagni sono i primi ad essere rimasti delusi per l’esito della gara di domenica, la sconfitta non era certo ciò che volevano. E’ successo, adesso l’importante è rialzare immediatamente la testa e sbloccare lo zero in classifica. Per questo stanno lavorando duro in palestra negli aspetti del gioco, della fluidità e (per certi versi) anche dell’attenzione che a Verona in alcuni frangenti della partita sono venuti un po’ meno. Una cosa è sicura: la sconfitta di domenica scorsa è servita al gruppo per capire le difficoltà di un campionato complesso, dove non c’è nulla di scontato. Ora c’è da pensare al “derby del Sud”, alla sfida con la GeVi, che semplice non sarà, tutt’altro. E’ una partita nella quale i biancazzurri dovranno fare del loro meglio per conquistare i due punti, lottando fino in fondo su ogni pallone.

