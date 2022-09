Il precampionato della Happy Casa Brindisi ha cominciato a fornire le sue primissime indicazioni. Finora sono state quattro le partite giocate dalla formazione brindisina: a Campobasso Bowman e compagni hanno battuto la Gevi Napoli, a Scafati la neopromossa formazione campana mentre lo scorso fine settimana, in occasione del “Memorial Pentassuglia”, i biancazzurri hanno battuto i montenegrini del Mornar Bar e sono stati battuti da Napoli.

Happy Casa Brindisi, il video della presentazione

Entusiasmo

Ovviamente le vittorie alimentano l’entusiasmo, e quello che si respira attorno alla squadra di Frank Vitucci non è poco. I segnali fin qui giunti dimostrano che la squadra ha imboccato la via maestra, ha intrapreso il percorso voluto dal suo allenatore. È vero, il precampionato non consegna punti, ma è utile (e necessario) per mettere ritmo nelle gambe, provare soluzioni alternative, creare chimica e affiatamento nel gruppo. Brindisi tira dritta per la sua strada e sembra già aver fissato un unico e chiaro obiettivo a partire dal primo giorno di raduno che risale a più di tre settimane fa. Al di là dell’esito finale dei test fin qui giocati, il team pugliese è riuscito a (ri)appassionare, divertire e scaldare i cuori dei tifosi della “Stella del Sud”. Da qui si riparte in vista di una stagione che si preannuncia lunga e difficile. Sia in campionato (dal 2 ottobre) che in Fiba Europe Cup (dal 12 ottobre).

Atteggiamento