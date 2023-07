È Wendell Mitchell l’ultima new entry in casa New Basket Brindisi . Il giocatore ha firmato per la prossima stagione l’esterno americano classe 1997, reduce dall’annata passata al Kormend in Ungheria dove ha viaggiato a 16,7 punti, 3,5 rimbalzi e 2,5 assist di media a partita. Per il nativo di Temple è stata sicuramente una stagione importante quella appena andata in soffitta, essendo stato inserito nel miglior quintetto del campionato terminato al terzo posto, tirando con il 51% da due, 41% da tre e l’86% ai liberi. Con il team ungherese ha pure giocato la fase a gironi della FIBA Europe Cup, timbrando 12,2 punti e 3,7 assist di media, e al Qualification Round BCL dove è andato vicino alla doppia-doppia da 20 punti e 9 rimbalzi nel primo turno del tabellone.

« Costruire una squadra richiede la presenza di giocatori che si adattino alla filosofia dell’allenatore » , è stato il commento del direttore sportivo della Happy Casa Brindisi , Leo De Rycke , appena dopo l’ufficializzazione dell’accordo. « Wendell è un giocatore che si adatta perfettamente al profilo di cui coach Corbani ha bisogno nella posizione di combo-guard. Viene da un importante programma universitario e, dopo un’ottima stagione da rookie in Kosovo, si è confermato lo scorso anno in Ungheria accumulando esperienza in Fiba Europe Cup. Un giocatore che conquisterà rapidamente il cuore dei nostri tifosi » . La sua carriera collegiale il neo acquisto della formazione biancazzurra l’ha cominciata a Baylor prima di trasferirsi dopo due stagioni a Trinity Valley Community College (20 punti di media e 6.3 assist) e poi essere valutato come il secondo atleta junior-collegiale della nazione nell’annata 2018. Infine ha completato il percorso a Texas A&M dal 2018 al 2020 sempre in doppia cifra realizzativa (11,6 punti di media insieme a 3,4 rimbalzi catturati e 2,1 assist). La prima annata da rookie (stagione 2021/2022) l’ha trascorsa da protagonista in Kosovo al Prishtina (14,4 punti, 5,3 rimbalzi e 3,5 assist di media in 21 partite disputate) trascinando i compagni di squadra fino alla finale di coppa Superliga. In Balkan League ha prodotto anche 12,8 punti, 3,3 rimbalzi, 2,5 assist e 2,1 recuperi a match.

Estro e confidenza non gli mancano certo. Wendell Mitchell è stato sicuramente un profilo di assoluto livello al college, giocando le prime due stagioni in Europa senza fronzoli e mezze misure. Ora è pronto a misurarsi in Italia, con la “Stella del Sud” .