Ostacolo Pesaro per l'Happy Casa Brindisi

Piedi per terra e concentrazione ai massimi livelli: è la parola d’ordine in casa Brindisi per la partita contro la Vuelle Pesaro (sabato 19.12. alle 20, valevole per la 12esima giornata del campionato di basket di Lega A) che nasconde non poche insidie. La “banda Vitucci” dovrà essere brava ad evitare i trabocchetti impattando al meglio sulla partita, mettendo in campo determinazione e cattiveria agonistica sin dalla palla a due. Zanelli e compagni hanno finora dimostrato di non trovarsi al primo posto per caso, evidenziando partita dopo partita un processo di crescita che è valso il primo posto in classifica.

Happy Casa Brindisi: 5 Krubally, 6 Zanelli, 7 Harrison, 9 Visconti, 10 Gaspardo, 15 Thompson, 18 Cattapan, 21 Guido, 22 Udom, 31 Bell, 33 Perkins, 35 Willis. All.: Vitucci.

Carpegna Prosciutto Pesaro: 3 Drell, 4 Massenat, 5 Filloy, 7 Calbini, 8 Cain, 12 Robinson, 15 Tambone, 24 Basso, 33 Serpilli, 35 Filipovity, 41 Zanotti, 82 Delfino. All.: Repesa.

Arbitri: Sahin, Bongiorni, Pierantozzi.

Il programma della 12a giornata

Sabato 19 dicembre 2020

Brindisi-Pesaro (ore 20

Domenica 20 dicembre 2020

Olimpia Milano-Dinamo Sassari (ore 17)

Treviso-Virtus Bologna (ore 17.30)

Reyer Venezia-Varese (ore 18.00)

Fortitudo Bologna-Cremona (ore 18.30)

Cantù-Brescia (ore 19.00)

Trieste-Trento (ore 20.45)

La classifica

18 Brindisi, Milano

12 Reggio Emilia, Virtus Bologna, Trento

10 Sassari, Treviso

8 Pesaro, Venezia, Cremona, Brescia

6 Cantù, Varese

4 Trieste, Fortitudo Bologna

