È stato tra i protagonisti del successo su Treviso, facendosi trovare pronto (ancora una volta) ogniqualvolta è stato chiamato in causa, e adesso è un fattore. Andrea Mezzanotte è sicuramente una delle note liete del momento positivo che la Happy Casa Brindisi sta attraversando. Oltre alla consueta energia, domenica l’ala/centro classe 1998 ha aggiunto 13 punti tirando 5/6 da 2 e 1/3 dalla distanza, oltre a catturare 2 rimbalzi, recuperare un pallone e “timbrare” 12 di valutazione complessiva e +13 di plus/minus. Il giocatore ex Trento ha saputo ritagliarsi un ruolo importante all’interno del gruppo, prendendosi anche la ribalta in più di una circostanza.

Venticinque anni di età e più di cento partite ufficiali nelle ultime quattro stagioni a Trento tra campionato ed Eurocup, Andrea Mezzanotte ha all’attivo un career high da 18 punti nella massima serie realizzato nella stagione 2019/2020, la più prolifica per minutaggio (16 minuti di media a partita) e percentuali dal campo (47% da due, 44% da tre e 83% ai liberi). Oggi con la maglia di Brindisi ha un buon minutaggio (16,7) e scrive a referto 5,8 punti di media a partita. ottime pure le sue percentuali al tiro (43,2% da 2, 45% da dietro l’arco e 73,7% dalla linea della carità). Il lavoro quotidiano in palestra gli permette ovviamente di migliorare sia dal punto di vista personale che nel contesto di squadra. La crescita della Happy Casa è coincisa sicuramente con il rientro dall’infortunio di D’Angelo Harrison e l’arrivo di Doron Lamb, ma è dovuta pure a quei giocatori che molto spesso sembrano avere una ribalta minore. Tra questi c’è proprio Andrea Mezzanotte, il cui apporto è cresciuto di partita in partita, diventando ben presto un tassello fondamentale nello scacchiere. La realtà è che il contributo di giocatori proprio come Mezzanotte va ben oltre l’intensità prodotta in allenamento. Il motivo è molto semplice: è uno dei tasselli del mosaico che per equilibri su tutti e due i lati del campo dal quale non prescinde: aiuta, ha reattività e gioca molti palloni, facendo tra l’altro tante cose che non vanno a referto. Le sue doti sono il carattere e l’orgoglio, sicuramente ha un buon rapporto con Frank Vitucci, ora è diventata una carta in più da giocare, che sta dando i frutti molto, molto apprezzabili.