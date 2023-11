Ecco il nuovo timoniere della Happy Casa Brindisi, la nuova guida tecnica a cui la dirigenza di contrada Masseriola ha deciso di affidare la panchina dopo l’esonero di Fabio Corbani. Dragan Sakota è stato presentato ufficialmente ieri nella sala stampa del PalaPentassuglia, a lui spetta il compito di cambiare il corso delle cose. Magari cominciando a lavorare sulla testa dei giocatori biancazzurri. Poche parole le sue, ma chiare e precise. « Pazienza e duro lavoro, tutti insieme potremo farcela » . Per l’allenatore serbo-greco non è certo la prima volta che spetta il compito di subentrare in corsa. Nel nostro campionato lo ha fatto già la passata stagione a Reggio Emilia conducendo alla salvezza la formazione biancorossa, ancor prima (2008) a Bologna, sponda Fortitudo, portando la “Effe” dall’ultimo posto in classifica fino ai playoff scudetto. A Sakota la società brindisina chiede due cose: innanzitutto tirarla fuori dalle sabbie mobili della classifica e mett e re in sicurezza (quanto prima) la serie A e, magari, invertire la rotta anche in Fiba Europe Cup dove Johnson e compagni sono fanalini di coda nel girone F (0 vinte e 2 perse).

