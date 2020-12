Happy Casa Brindisi, il 2020 si chiude con una sconfitta: il finale punto a punto premia Cremona (96-94)

(foto Agenzia Megapress)

Il finale dell’anno solare 2020 non sorride alla Happy Casa Brindisi, alla seconda sconfitta consecutiva in campionato. Dopo lo stop casalingo con Pesaro, arriva la sconfitta esterna al PalaRadi di Cremona per 96-94. Finale tiratissimo dopo un match molto equilibrato per tutti i 40 minuti di gioco, vissuti a fasi altalenanti. Non bastano i 25 punti e 8 rimbalzi di un ottimo Perkins. Il tiro del possibile pareggio di Harrison finisce sul ferro e a festeggiare è la Vanoli di coach Galbiati. Hommes decisivo nel secondo tempo a segno con 20 punti; 16 punti e 9 assist per TJ Williams. Happy Casa rimane a 18 punti in classifica a due giornate dalla fine del girone di andata.

VANOLI CREMONA - HAPPY CASA BRINDISI 96-94

(21-29; 45-45; 75-74; 96-94)

VANOLI CREMONA: Williams Tj 16 (6/8, 0/1, 1 r.), Trunic ne, Williams J. 9 (3/3, 0/1, 9 r.), Poeta 10 (4/7, 0/3, 4 r.), Mian 14 (1/3, 3/5, 2 r.), Lee 6 (3/4, 6 r.), Cournooh 13 (1/4, 2/5, 2 r.), Palmi 8 (1/1, 2/2, 4 r.), Hommes 20 (2/4, 5/11, 3 r.), Donda ne. All.: Galbiati

HAPPY CASA BRINDISI: Motta ne, Krubally 1 (0/1, 3 r.), Zanelli (0/2 da 3, 1 r.), Visconti 2 (1/2, 0/2), Harrison 21 (2/5, 4/9, 5 r.), Gaspardo (0/2 da 3, 3 r.), Thompson 20 (6/10, 1/3, 3 r.), Guido ne, Bell 17 (2/4, 3/7, 3 r.), Willis 8 (1/2, 2/5, 8 r.), Perkins 25 (11/15, 0/1, 8 r.). Cattapan ne. All.: Vitucci.

ARBITRI: Alessandro VICINO – Valerio GRIGIONI – Andrea VALZANI.

NOTE: Tiri liberi: Cremona 17/24, Brindisi 18/23. Perc. tiro: Cremona 33/63 (12/28 da tre, ro 6, rd 29), Brindisi 33/70 (10/31 da tre, ro 10, rd 26).

