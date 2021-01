Rimonta da urlo: l'Happy Casa Brindisi batte Trento (74-73) e torna alla vittoria

Brindisi torna alla vittoria in campionato dopo due sconfitte consecutive. Il finale 74-73 premia una rimonta furente nel secondo tempo ai danni dell’Aquila Trento. In grande sofferenza nel primo tempo (35-44 dopo la tripla allo scadere di Sanders), Brindisi trova preziose energie dalla difesa concedendo solo 29 punti nella ripresa. Coach Vitucci abbassa il quintetto inserendo Visconti al posto di Bell e sul finire del terzo quarto la Happy Casa trova la chiave di volta per rivoltare un pesante gap di -13. Gaspardo si rivela MVP con una super prestazione da 15 punti con 6/9 al tiro e 3/4 dalla distanza in 18 minuti di impiego. La ciliegina sulla torta porta la firma di Harrison, decisivo con la tripla del sorpasso a 27” dalla fine, firmando la doppia doppia da 18 punti e 13 rimbalzi.

A BREVE IL SERVIZIO VIDEO COMPLETO CON L'INTERVISTA A COACH VITUCCI

BRINDISI-TRENTO 74-73 (19-16; 35-44; 50-57; 74-73)

HAPPY CASA BRINDISI: Motta ne, Krubally 2 (1/3, 6 r.), Zanelli 5 (1/1 da 3), Visconti 5 (1/1, 1/2), Harrison 18 (1/5, 4/7, 13 r.), Gaspardo 15 (3/5, 3/4, 2 r.), Thompson 13 (3/6, 2/6, 3 r.), Guido ne, Bell (0/3, 0/3, 1 r.), Willis 9 (1/3, 1/5, 7 r.), Perkins 7 (1/9, 6 r.). Cattapan ne. All.: Vitucci.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO: Jovanovic ne, Martin 4 (2/6, 0/1, 6 r.), Pascolo 4 (2/2, 1 r.), Conti ne, Browne 18 (6/13, 1/7, 3 r.), Forray 2 (1/1, 0/1, 2 r.), Sanders 12 (4/8, 1/4, 2 r.), Mezzanotte ne, Morgan 19 (3/4, 4/6, 4 r.), Williams 2 (1/6, 3 r.), Maye 8 (0/4, 2/4, 7 r.). Ladurner 4 (2/2, 2 r.). All.: Brienza.

ARBITRI: Alessandro MARTOLINI – Christian BORGO – Mauro BELFIORE.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 12/19, Trento 7/7. Perc. tiro: Brindisi 25/65 (12/28 da tre, ro 15, rd 30), Trento 29/69 (8/23 da tre, ro 10, rd 28).

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi

Ultimo aggiornamento: 23:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA