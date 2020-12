Strepitosa Brindisi, vince a Milano 88-82 ed è prima in classifica

Brindisi vince a Milano ed prima in classifica nel campionato di basket di Lega A. Grande impresa dell'Happy Casa per 88-82. Prova corale della squadra di Vitucci che nel momento più difficile, nel secondo quarto, resta in partita, non fa scappare l'Olimpia e nella ripresa riesce ad avere la meglio sulla stanca e poco lucida corazzata di Ettore Messina, affaticata anche per il doppio impegno in Eurolega. Dieci vittorie su undici partite giocate: l'Happy Casa è meritatamente al primo posto. A breve il servizio completo

Ultimo aggiornamento: 19:41

