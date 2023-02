Due gare vinte in volata grazie ad un ultimo quarto giocato con il piede ben pigiato sull’acceleratore. I 31 punti segnati contro Bologna e gli altrettanti certificati domenica contro Reggio Emilia dicono di una Happy Casa Brindisi mai doma, una prerogativa per ritrovare il feeling con il successo e u n ottimo viatico per i prossimi impegni di campionato. Qualcosa pare essere cambiato all’interno del gruppo guidato da Frank Vitucci, quasi che ci si trovi di fronte ad una vera metamorfosi. « Vincere aiuta a vincere e a rendere al meglio » , la considerazione del capitano biancazzurro Jason Burnell. « Avevamo bisogno di dare continuità al nostro campionato, due vittorie di fila ci permettono di essere più positivi, guardare con ottimismo e ripresentarci in palestra ancora più carichi. E’ la strada giusta, ma tocca a noi dimostrarlo in campo. Eravamo i primi a voler cambiare registro. Se ne esce tutti insieme, come gruppo e non individualmente ».

Quanto ha nno inciso l’arrivo di Doron Lamb e il recupero di D’Angelo Harrison?

« Sicuramente recuperare un giocatore come D’Angelo è importante a livello di leadership e personalità in campo. Averlo già con noi ci rende più forti. Doron si è inserito molto bene nel gruppo con umiltà e intelligenza. Può darci molto e sono sicuro che con il passare del tempo saprà essere sempre più decisivo » .

Dopo il clamoroso successo contro Bologna avete concesso il bis, ancora una volta con un ultimo quarto da urlo. E’ cambiata definitivamente la “musica”?

« Dobbiamo rimanere con i piedi per terra, sono state due ottime vittorie ottenute in casa davanti a un pubblico eccezionale. Bisogna continuare a lavorare duro in settimana e arrivare pronti domenica alle partite per dare il meglio di noi stessi. Siamo un’ottima squadra quando concentrata e consapevole dei propri mezzi » .

Restano però ancora alcuni aspetti da migliorare. Per esempio l’approccio alla partita e il rientro in campo dall’intervallo lungo. Come state lavorando per migliorare questi due aspetti?

«N e siamo consapevoli e ne stiamo parlando tra noi e con il coaching staff. Cercheremo di stare più attenti e concentrati, ne parleremo ancora e troveremo una soluzione per riuscire a rendere meglio » .

I risultati dell’ultima giornata di campionato hanno creato un piccolo solco tra le squadre a 16 punti che puntano ai play off , dove c’è Brindisi, e quelle a 12 punti che, invece, occupano il penultimo posto della classifica.

« Il campionato è molto equilibrato e i risultati settimanali si vedono. Tutti possono perdere con tutti, non c’è da guardare la classifica ma lavorare e pensare gara per gara» .

Domenica c’è l’impegno sul campo della Reyer Venezia già battut a all’andata e ogg i in evidente difficoltà. Che partita vi aspettate?

« Dobbiamo essere pronti ad affrontare un’altra battaglia. Sarà una sfida molto dura, loro vorranno riscattarsi dalla sconfitta dell’andata e dall’ultimo periodo in cui hanno incassato qualche sconfitta. Sono una grande squadra fatta di tanti giocatori forti con personalità. Sarà un bel banco di prova per noi , vogliamo continuare il nostro buon periodo cercando di migliorare e ottenere più punti possibili » .