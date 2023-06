Happy Casa Brindisi, il primo passo è la conferma degli italiani

Adesso è giunto il momento di cominciare a ragionare sul mercato e sull’allestimento della Happy Casa Brindisi che sarà ai nastri di partenza della stagione 2023/2024. Dopo aver ufficializzato (e presentato) il nuovo capo allenatore (Fabio Corbani) e il nuovo direttore sportivo (il belga Leo De Rycke), il primo fronte su cui lavorare è quello degli italiani. « L’unico certo di non andare via è Riismaa (legato al club da un accordo pluriennale), sugli altri tre (Mascolo, Bayehe e Mezzanotte) abbiamo delle opzioni per la stagione prossima, vediamo cosa accade nei prossimi giorni quando potrebbero giungere buone nuove a riguardo » , ha detto a il presidente Fernando Marino. « Stiamo lavorando per essere ancora più competitivi » , ha proseguito, « alzando il budget rispetto a quello dello scorso anno. Qu i non si scherza più, la serie A sta raggiungendo livelli molto, molto alti e non vogliamo correre rischi. L’obiettivo sarà quello di allestire un roster che si tolga subito l’incubo della retrocessione per poi guardare le vette della classifica più importanti. Faremo una squadra frizzante e giovane ma con elementi anche di esperienza, capace di correre e, soprattutto, difendere, perché la difesa sta diventando sempre di più un paletto importante » .



Intanto c’è da mettere mani allo staff tecnico che affiancherà Fabio Corbani. Non ne farà parte Mattia Consoli la cui parentesi brindisina termina dopo quattro anni e più di 170 partite ufficiali tra Italia ed Europa nel ruolo di assistant coach. Arrivato in Puglia nell’estate del 2019, Mattia Consoli si è subito integrato nel mondo della New Basket, lavorando stagione dopo stagione con grandissima professionalità e senso di appartenenza. Adesso lo attende Treviso, dove sarà uno degli assistenti di Frank Vitucci. « Ciao Brindisi » , ha scritto sui suoi profili sociali. « Non è facile dopo 4 anni salutarsi e lasciare tante persone diventate Famiglia. Proprio Brindisi mi ha fatto capire l’importanza del rapporto umano, del sorriso o della carezza nei momenti difficili ma soprattutto del consiglio per poter crescere e migliorarsi. Le persone sono ciò che ci portiamo di una bellissima avventura e a loro devo molto » . La sua lettera di commiato continua con una lunga lista di ringraziamenti a cominciare proprio dalla famiglia Marino, « perché senza di loro non avrei mai potuto vivere il sogno della Serie A. Grazie a tutti i soci, in primis Cosimo Matteo, per la loro passione e I mille sacrifici. Grazie all’Associazione “Vola a Canestro”, persone garbate e rispettose, la loro presenza è stato l’emblema dei sani rapporti umani. Grazie ai tantissimi sponsor, che grazie ai tanti sforzi di Andrea Fanigliulo, permettono alla Stella del Sud di brillare e regalare tante soddisfazioni. Grazie a t utto lo Staff Tecnico, da Coach Vitucci, persona che ha messo I rapporti umani in cima alla sua piramide per raggiungere risultati sportivi e umani. Grazie a coach Morea e coach Corbani, maestri di sport e di vita, i loro consigli sulle mie lacune sono e saranno fondamentali per la mia crescita » . E poi ancora il suo grazie a tutti coloro (da Frank Vitucci, a Simone Giofrè, allo staff medico e ai preparatori atletici, solo per citarne alcuni) che in tutti questi anni gli hanno trasmesso fiducia ed energia, indicandog l i tra l’altro la strada da percorrere. E soprattutto ai tifosi « perché senza di loro non ci sarebbe stata questa fantastica storia » .