La campanella è suonata già da diversi giorni e con una certa emozione anche, soprattutto se cominci il percorso con un gruppo praticamente nuovo. Il precampionato della Happy Casa Brindisi prosegue ad alto ritmo e intensità nelle sedute di lavoro programmate dallo staff tecnico e sanitario. La squadra di Fabio Corbani continua pertanto a mettere benzina nel motore in vista. Questo è il periodo in cui ci si allena sempre, questa è la fase in cui vengono immagazzinati concetti ed energie. Per certi versi lo scorcio più delicato del cammino. Finora le impressioni che se ne ricavano sono decisamente buone, ed è normale che sia così. I ragazzi sono disponibili al cento per cento , lavorano alacremente senza risparmiarsi. Il loro atteggiamento è quello giusto e, soprattutto, le facce sono quelle giuste. In questi ultimi giorni la squadra biancoazzurra è ospite presso il Palazzetto dello Sport di Fasano, per svolgere allenamenti nella struttura rinnovata e inaugurata da poco più di un mese dall’amministrazione comunale e da l s indaco Francesco Zaccaria. I tifosi biancoazzurri potranno abbracciare tutto il team N ew Basket Brindisi venerdì primo settembre al PalaPentassuglia , lo storico impianto di casa in contrada Masseriola . Le porte del palazzetto infatti saranno aperte per consentire alla città e ai tifosi di incontrare la squadra e assistere all’allenamento a partire dalle ore 18,30.

Un primo prezioso momento per conoscere meglio i nuovi volti della squadra che, come di consueto, verranno presentati ufficialmente in occasione della speciale serata nel cuore della città dedicata alla Happy Casa Brindisi. Appuntamento fissato per giovedì 14 settembre dalle ore 20,00 presso la Scalinata Virgiliana. Uno scenario suggestivo per iniziare al meglio la nuova stagione sportiva, alla vigilia del memorial dedicato a Elio Pentassuglia giunto alla dodicesima edizione. Nel frattempo c’è tanta voglia di allenarsi da parte di un gruppo che lo sta dimostrando in ogni singolo istante dell’allenamento, tutto il gruppo lavora in piena simbiosi e apprende molto bene le indicazioni tecniche che giungono dallo staff tecnico. Ecco, verrebbe da dire che c’è già una buona chimica all’interno del gruppo. Ed è un aspetto per niente secondario, tutt’altro. Perché le fortune o meno di una stagione stanno proprio nell’affiatamento del gruppo, nella sua capacità di fare quadrato all’interno (ma pure fuori) dello spogliatoio. Circostanza per niente trascurabile all’interno di un percorso che potrebbe nascondere trabocchetti disseminati qua e la, che solo unità d’intenti e coesione possono permetterti di superare. Finora c’è grande disponibilità, i giocatori lo dimostrano durante le sedute (doppie) di allenamento. Spirito di sacrificio e voglia di mettersi al servizio del team non mancano certo. E’ la base da cui si parte, il leitmotiv di questo primissimo scorcio di preparazione. Le primissime impressioni dicono di giocatori che hanno un trattamento di palla di buon livello, perché sia i piccoli che i lunghi sono giocatori che trattano molto bene il pallone. In altre parole è un gruppo di grandi professionisti che è già pronto ad affrontare gli imminenti test di preseason, utili poi a fare il punto della situazione. Una preseason breve, ma molto intensa. Cinque test che serviranno per vedere a che punto è il percorso e per valutare la condizione raggiunta nel corso delle prime settimane di lavoro.