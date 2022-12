Due sorrisi contro Venezia e Trieste che hanno ridato fiducia a tutto l’ambiente, risollevandolo dalla frustrazione di un periodo a dir poco deludente. Oggi la Happy Casa Brindisi è ben altra cosa rispetto a quella vista all’opera con Pesaro (in casa) e Virtus Bologna (in esterna). I biancazzurri hanno ripreso quota in classifica rivendendo la luce in fondo al tunnel. Una reazione forte sotto molti punti di vista. A cominciare dall’aspetto mentale, con un gruppo che è tornato coeso, forte e tenace in tutti i suoi attori protagonisti. Certo, c’è ancora molto da pedalare, la strada è ancora lunga, ma il fatto di aver ritrovato la via maestra (nel momento più delicato) lascia ben sperare per il prosieguo della stagione e per il raggiungimento degli obiettivi che squadra, staff tecnico e dirigenziale si sono prefissati. A cominciare dalla permanenza nel massimo campionato italiano, che già di per sé rappresenta un grande traguardo. Intanto però Mascolo e compagni hanno messo nel mirino la Fi na l Eight di Coppa Italia che si giocherà a Torino nel prossimo mese di febbraio. Brindisi vuole farne parte e ci proverà fino alla fine del girone d’andata (il 15 gennaio) per far parte delle otto squadre che si contenderanno la Coppa. La fiducia e la solidità che la squadra ha palesato nelle ultime due partite sono dei segnali considerevoli che adesso bisognerà essere bravi a “cavalcare”.

Tre ex a Treviso