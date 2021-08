Frank Vitucci: "Vi svelo il nuovo roster dell'Happy Casa Brindisi"

"Sono contento della squadra che abbiamo allestito, il campo ci dirà se sarà per davvero valida". Coach Frank Vitucci passa sotto la lente d’ingrandimento la sua nuova creatura. Dopo l’esaltante stagione scorsa l'Happy Casa Brindisi è pronta a rimettersi nuovamente in cammino (dal 16 agosto la truppa biancazzurra comincerà la preparazione), per provare a confermarsi ai vertici della palla a spicchi nazionale. Difficile sì, ma non impossibile....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati