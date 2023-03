Happy Casa Brindisi, Etou saluta: risolto il contratto

Junior Etou ed Happy Casa Brindisi: arriva la separazione. Il giocatore ha risolto consensualmente il proprio contratto con il club biancazzurro, che ha annunciato la notizia tramite una nota stampa. Classe 1994, originario del Congo, Etou lascia con 11 presenze all'attivo e una media di 6,7 punti (con una percentuale realizzativa al tiro del 54% da due e del 36% dall'arco).

La nota del club

«Si comunica che è stato rescisso consensualmente il contratto in essere tra la Happy Casa Brindisi e l’atleta Junior Etou. Da parte della società vanno al giocatore i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera, ringraziandolo per l’impegno profuso durante l’arco della permanenza a Brindisi».