Happy Casa Brindisi, ecco Lamb per risalire la classifica

La Happy Casa Brindisi ha definito l’accordo valido fino al termine della stagione sportiva in corso con Doron Lamb, esterno americano di 193 cm nato a New York il 6 novembre 1991. L’atleta raggiungerà Brindisi nelle prossime ore e sarà a disposizione già domenica per la gara di campionato in programma tra la Happy Casa Brindisi e la Virtus Segafredo Bologna. Scelto al secondo giro NBA nel 2012 dai Milwaukee Bucks, dopo aver completato il college a Kentucky, Lamb (qui in azione contro Brindisi con la maglia di Pesaro nella stagione 2021/2022) ha giocato anche con gli Orlando Magic, i Dallas Mavericks e in D-League con i Texas Legends e i Westchester Knicks. L’approdo in Europa è costellato da diverse esperienze tra Montenegro, Francia, Grecia, Turchia e Polonia, disputando l’Eurocup e la FIBA Europe Cup. Dalla stagione 2021/22 arriva nel campionato italiano, a Pesaro, dove con 12.9 punti di media guida la squadra fino ai playoff scudetto. Nella stagione in corso firma a Scafati rendendosi protagonista con 11.6 punti di media nelle dieci partite di regular season tra cui spiccano i 29 punti realizzati contro Varese, career high personale in Lega A.