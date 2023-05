[CITTA]BRINDISI [/CITTA] Anche nello sport l’ultimo “ giorno di scuola ” mischia sempre allegria e un po’ di tristezza. Come da tradizione squadra, staff, dirigenti e soci si sono riuniti nelle scorse ore per i saluti di fine stagione. L’annata sportiva ha confermato la permanenza nel massimo campionato italiano, oltre alla qualificazione ai playoff scudetto, e la prossima sarà la partecipazione numero 12 consecutiva ai piani alti della palla a spicchi nazionale. Un gran bel traguardo per la società biancazzurra, per un gruppo dirigente che in questi anni non ha certo lesinato energie (economiche) per mantenere la categoria . Anche stavolta la Happy Casa ha raggiunto il traguardo della salvezza che ci si era prefissati all’inizio del cammino. E già questo è come vincere uno scudetto. E’ stato un campionato giocato a doppia velocità: up and down sono stati praticamente sempre all’ordine del giorno per una squadra che ha avuto una fiammata importante all’inizio del girone di ritorno (sei vittorie nelle prime sette giornate) dopo uno di andata nel quale ha dato l’impressione di faticare oltre modo, non riuscendo mai a trovare la vera quadra. E così la risalita è stata perentoria, si è pure strizzato l’occhio alla quarta piazza della graduatoria, ma improvvisamente la “banda Vitucci” è tornata nuovamente ad incepparsi proprio all’imbocco del rettilineo conclusivo (solo due successi nelle ultime otto partite), che però non ha inficiato l’accesso alla post season, anche se in una posizione di classifica (7^) che l’ha costretta ad incrociare la testa di serie numero due del tabellone, ovvero quella Virtus Bologna Adesso, però bisognerà cominciare a gettare le basi per quella 2023/2024, che ovviamente da queste parti si spera possa nuovamente regalare altre gioie e soddisfazioni. Intanto da oggi cominciano le semifinali scudetto. Alle 18 c’è gara-1 al Forum di Assago tra Milano e Sassari, mentre domani alle 19.30 è in programma gara-1 tra Virtus Bologna e Tortona.

