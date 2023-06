Si attendeva in casa Brindisi la risposta di Walter De Raffale: è arrivata nelle scorse ore ma è non quella che, da queste parti, ci si aspettava. L’ex allenatore della Reyer Venezia ha infatti detto no alla proposta del presidente Fernando Marino, alla stessa stregua di quanto aveva fatto in precedenza Luca Banchi (l’allenatore grossetano aveva tra l’altro il problema di una disponibilità limitata perché è il commissario tecnico della nazionale lettone con la quale giocherà i prossimi campionati del mondo) . Così siamo al punto di partenza. Banchi no, De Raffaele no. La dirigenza biancazzurra della Happy Casa vuole stringere i tempi e serrare le fila per giungere al nome dell’allenatore che guiderà la squadra nella stagione 2023/2024. Nel fine settimana lo stato maggiore si prenderà una pausa di riflessione, da domani tornerà a lavorare alacremente per individuare la migliore figura possibile. Al pari di quella del direttore sportivo per il quale invece pare di capire che siamo davvero sotto lo “striscione del traguardo”. Due figure che la dirigenza della Happy Casa Brindisi vuole definire nel breve periodo, ma sulle quali vuole fare scelte davvero molto oculate. Due “partite”, due caselle o meglio due profili che già nei prossimi giorni potrebbero avere un nome e cognome. Su questo non ci sono dubbi. A questo punto si potrebbe optare d’individuare dapprima il direttore sportivo e poi di concerto insieme a lui definire la guida tecnica.

Tornando al capitolo della guida tecnica, dopo il diniego di Walter De Raffaele , Brindisi ri comincerà a mettere mani al casting che magari potrebbe partire proprio da Jasmin Repesa, che dopo essere uscito dal contratto con la VL Pesaro proprio qu i potrebbe però fare ritorno (l’allenatore cr o ato si è riservato di dare una risposta al club marchigiano entro la giornata di domani) . Gioco forza, il restyling sarà totale. Anche se non è da escludere l’ipotesi di affidare la panchina a Fabio Corbani, che verrebbe così promosso head coach dopo il ruolo di vice allenatore che ha ricoperto nella stagione appena conclusa. Voci in tale senso si sono susseguite nelle scorse ore. Una riorganizzazione in casa Brindisi che , dopo le partenze di Frank Vitucci e Simone Giofrè (entrambi con destinazione Treviso) parte dalla base per provare a confermare quanto di buono fatto nelle ultime stagioni. Percorso non semplicissimo ma l’entusiasmo e la voglia di fare bene , che da sempre contraddistingue il presidente Fernando Marino e tutto il gruppo dirigente , fa ben sperare, oltre che essere molto contagioso. E’ una nuova sfida quella che attende la “Stella del Sud”, il progetto va avanti e con immutate ambizioni. I tifosi devono solo pazientare ancora per un po’, tra non molto i primi nodi della stagione 2023/2024 verranno sciolti definitivamente.