L'Happy Casa Brindisi cede nel finale (69-78) con Reggio Emilia L'intervista a coach Vitucci

Davanti al numeroso pubblico di Lecce che ha riempito il Palasport salentino in occasione dell’amichevole organizzata dalla Provincia di Lecce, Happy Casa Brindisi e Reggio Emilia danno vita a un match molto combattuto e vinto dalla Unahotels grazie al parziale decisivo piazzato nell’ultimo quarto da 15-22. Brindisi paga le assenze di Dixson e capitan Burnell, tenuti a riposo precauzionalmente in accordo con lo staff medico e tecnico.

BRINDISI-REGGIO EMILIA 69-78

(15-20, 38-41, 54-56, 69-78)

HAPPY CASA BRINDISI: Etou 14, Malaventura ne, Reed 12, Bowman 6, Mascolo 12, Bocevski, Mezzanotte 6 Riismaa, Bayehe 4, De Donno, Perkins 15. All.: Vitucci.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA: Robertson 14, Funderburk 8, Anim 7, Reuvers 12, Suljanovic ne, Hopkins 10, Cipolla, Faye ne, Vitali 6, Stefanini, Cinciarini 13, Diouf 8. All.: Menetti.

L'intervista a coach Frank Vitucci al termine della gara a cura di Liberato Casole

Bowman-Reed-Riismaa-Mezzanotte-Perkins il quintetto scelto da coach Vitucci. Cinciarini e Anim timbrano il parziale in favore dei biancorossi sul 4-11 dopo i primi quattro minuti di gioco. Junior Etou sblocca la Happy Casa al tiro dalla distanza a fine primo quarto (15-20) permettendo ai suoi di restare a contatto. È sempre il congolese la prima arma offensiva di coach Vitucci a dare la scossa al parziale biancoazzurro fino al 25-27 del 13’. Mascolo è protagonista di cinque punti consecutivi nel secondo quarto, Mezzanotte lo imita con la tripla della parità a quota 32. Cinciarini a riporta la Reggiana avanti sul +6: le triple di Mascolo, Reed e di Michele Vitali chiudono il primo tempo sul 38-41. Al rientro dall’intervallo Perkins e Etou cominciano a martellare dal pitturato mettendo in difficoltà i lunghi avversari siglando il primo vantaggio nel match per Brindisi: 46-45 al 23’. Le difese salgono di tono e il terzo quarto è una vera lotta su tutti i palloni su entrambi i lati del campo (54-56). Le triple di Robertson e le incursioni di Cinciarini spezzano l’equilibrio a inizio ultimo periodo, permettendo agli ospiti di prendere un gap di vantaggio sul +8 (60-68). Bayehe e Mascolo suonano la carica a partire dalla difesa ma la Happy Casa non riesce a essere altrettanto incisiva in fase offensiva. Reggio non si volta più indietro e scappa via nel finale tra gli applausi del pubblico presente.