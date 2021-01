Happy Casa Brindisi, con il Venezia arriva la sconfitta casalinga. I biancazzurrri agganciati al secondo posto

Passo falso casalingo della Happy Casa Brindisi che, contro la Reyer Venezia, incassa la terza sconfitta nelle ultime quattro partite di serie A. Al cospetto dei lagunari, la squadra allenata da coach Vitucci è apparsa stanca: va ricordato che alla vigilia del match l'allenatore aveva evidenziato le non perfette condizioni fisiche di alcuni elementi chiave della squadra. Il punteggio finale, 77-89, fotografa l'andamento di un match fin dall'inizio in salita per Harrison e compagni.

La Virtus Bologna approfitta di questa sconfitta del Brindisi per compiere l'aggancio al secondo posto in classifica. Ora bisognerà ricaricare le batterie, recuperare tutti i giocatori acciacati e ripartire con piùà entusiasmo di prima. Anche perché, vale la pena ricordare, la squadra di Vitucci fin qui si è resa protagonista di una stagione straordinaria, in campionato e in Champions League.

