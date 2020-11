Happy Casa Brindisi, arriva la settima meraviglia. 100 punti a Sassari e record di vittorie consecutive in A

Settima vittoria consecutiva in campionato, record societario in Serie A, ottava di fila contando anche il successo settimanale in Champions League. La Happy Casa Brindisi non smette di stupire e sognare, regalando l’ennesima prestazione stagionale sopra le righe da 100 punti realizzati, ottima difesa e concentrazione, capacità di sopperire alla mancanza di Willis trovando sempre protagonisti diversi a seconda dei momenti dell’incontro. Da sottolineare il miglior Udom della stagione, autore di 11 punti con 4/4 da due e 9 rimbalzi a sfiorare la doppia doppia. Thompson e Harrison si prendono le responsabilità nei momenti decisivi, Visconti conferma l’ottimo stato di forma andando a referto in doppia cifra (10 punti con 2/3 da tre). Bell mette in cascina una doppia doppia da 17 punti e 10 rimbalzi.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI – HAPPY CASA BRINDISI 87-100

(23-31, 46-56, 69-74, 87-100)

BANCO DI SARDEGNA SASSARI: Spissu 13 (2/4, 2/7, 5 r.), Bilan 29 (9/11, 2/2, 7 r.), Treier 2 (1/1), Kruslin 3 (1/1 da 3), Devecchi (0/2 da 3), Martis ne, Burnell 13 (5/5, 0/1, 1 r.), Bendzius 1 (0/5 da 3, 1 r.), Gandini ne, Gentile 16 (2/6, 2/4, 1 r.), Tillman 10 (4/5, 0/2, 5 r.), Re ne. All.: Pozzecco.

HAPPY CASA BRINDISI: Krubally 2 (1/1, 4 r.), Zanelli (0/2 da 3, 1 r.), Harrison 24 (4/8, 4/7, 5 r.), Visconti 10 (2/4, 2/30, 3 r.), Gaspardo 6 (3/5, 0/2, 1 r.), Thompson 15 (3/6, 2/4, 3 r.), Cattapan ne, Udom 11 (4/4, 1/3, 9 r.), Bell 17 (5/6, 2/11, 10 r.), Perkins 15 (4/7, 2/3, 3 r.), Guido ne. All.: Vitucci.

ARBITRI: Tolga SAHIN – Alessandro NICOLINI – Sergio NOCE.

NOTE - Tiri liberi: Sassari 20/26, Brindisi 9/11. Perc. tiro: Sassari 30/56 (7/24 da tre, ro 8, rd 19), Brindisi 39/76 (13/35 da tre, ro 11, rd 20).

