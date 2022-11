Happy Casa Brindisi, altra prova sottotono in Europe Cup contro il Budivelnyk Kiev (93-83). La qualificazione si complica

Dopo la sconfitta in campionato contro Reggio Emilia, l'Happy Casa Brindisi perde anche in Europe Cup, a Veroli, contro il Budivelnyk Kiev nel match valido per la quarta giornata del girone di qualificazione e vede complicarsi il percorso qualificazione. Senza Reed, indisponibile, i biancazzurri non riescono a tenere testa agli ucraini (ancora vittoriosi nello scontro diretto) giocando una partita sottotono, arrendendosi per 93-83. Per ribaltare lo score dell'andata sarebbe servita una vittoria con 5 punti di scarto, arriva invece un ko di dieci punti. La partita è sempre condotta dal Budivelnyk che mette le cose in chiaro già nel secondo quarto. Poi il divario arriva anche a -15, il tentativo di Brindisi di rientrare in partita sortisce pure un -3 dopo a metà dell'ultimo periodo, ma la squadra non dà mai l'impressione di cambiare l'inerzia della partita che, nel finale, ritorna definitivamente nelle mani degli ucraini. A condannare Brindisi alla sconfitta sono anche i rimbalzi (10 in meno degli avversari, 40-30) e la scarsa percentuale da tre (22% con un 5 su 22 contro il 50% ucraino). Bowman, pur autore di 27 punti e 3 assist, ha faticato molto mentre Burnell, 14 punti e 8 rimbalzi, è stato l'ultimo ad arrendersi. La nota positiva è il recupero di Dixson, in campo per 13 minuti con 4 punti realizzati.

BUDIVELNYK KIEV–HAPPY CASA BRINDISI 93-83

(23-27, 45-35, 67-63, 93-83)

BC BUDIVELNYK KIEV: Barber 7 (1/4, 1/1, 1 r.), Grant 14 (4/4,11 r.), Grytsak ne, Berhanemeskel 31 (5/7, 6/8, 3 r.), Goodwin 17 (6/9, 1/4, 3 r.), Krutous, Bobrov 12 (3/6, 0/1, 6 r.), Brown (0/1 da 3, 2 r.), Majauskas (0/1 da 3, 1 r.), Bliznyuk 12 (5/9, 10 r.), Tyrtyshnyk ne, Tykhonov. All.: Plekhanov.

HAPPY CASA BRINDISI: Etou 2 (0/1, 0/2, 3 r.), Burnell 14 (4/11, 1/5, 8 r,), Bowman 27 (6/9, 2/6, 1 r.), Mascolo 8 (3/8, 0/1, 5 r.), Mezzanotte 2 (1/2, 0/1, 3 r.), Riismaa 8 (1/3, 2/4, 1 r.), Bayehe 4 (1/2, 2 r.), Perkins 10 (3/8, 0/2, 3 r.), Dixson 4 (2/4, 0/1, 1 r.), Bocevski ne, Reed ne. All.: Vitucci.

ARBITRI: Straube (GER) – Oliot (FRA) – Maret (FRA).

NOTE - Tiri liberi: Kiev 21/29, Brindisi 24/29. Perc. tiro: Kiev 32/55 (8/16 da tre, ro 9, rd 31), Brindisi 27/72 (5/222 da tre, ro 15, rd 15). Fallo antisportivo: Barber (K) al 13’ (27-30), Dixson (B) al 14’ (29-31), Burnell (B) al 34’ (71-66). Fallo tecnico: coach Plekhanov (K) al 26’ (59-46).