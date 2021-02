Happy Casa Brindisi corsara a Treviso con Gaspardo superstar. Venerdì la sfida con il Trieste nella Final Eight di Coppa Italia

TREVISO C'era una grande voglia di riscattare il passo falso nel recupero di mercoledì a Varese e la Happy Casa Brindisi ha centrato l'obiettivo imponendosi al PalaVerde di Treviso con il punteggio di 90-108. La squadra allenata da Frank Vitucci, che anche a Treviso si è presentata senza la sua stella D'Angelo Harrison, ha trovato un altro elemento su cui puntare, Raphael Gaspardo, che infila 23 punti con ottime percentuali. Con questo successo il Brindisi conserva il secondo posto in classifica alle spalle della capolista Milano e da domani comincerà a preparare la sfida di venerdì contro Trieste, primo turno delle Final Eight di Coppa Italia, in programma al Forum di Assago.

